Anchieta: Operação Comboio entra em vigor e provoca lentidão

A Operação Comboio está em vigor na Via Anchieta, no sentido litoral, entre o km 27 e o km 40, provocando lentidão no trecho.





A pista marginal da Via Anchieta também apresenta tráfego lento entre o km 62 e o km 64,5, devido ao alto fluxo de veículos comerciais.





As condições climáticas seguem com tempo encoberto e neblina no topo da serra e na Interligação, reduzindo a visibilidade. Por conta disso, estão bloqueadas:

- A alça da Anchieta no km 40 Norte, com acesso à Interligação Planalto (sentido Imigrantes).

- A alça da Imigrantes no km 42, sentido Anchieta.

- A alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.





O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5x5, com a descida sendo feita pelas pistas Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, e a subida pela pista Norte de ambas.