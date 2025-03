PM captura foragido da Justiça com apoio do CGE em São Caetano

A Polícia Militar, com o apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano, capturou um foragido da Justiça. A ação ocorreu na manhã dessa segunda-feira (17/3), na esquina da Rua do Ouro com a Avenida do Estado, após o monitoramento do CGE identificar um veículo suspeito.



Equipe da PM foi acionada pelo CGE, que informou sobre a presença de um veículo Fiat Fiorino, de cor branca, cujo proprietário constava como procurado pela Justiça. A equipe, que estava em patrulhamento pela Avenida do Estado, deslocou-se imediatamente até o local e efetuou a abordagem do veículo, que estava parado no semáforo da Rua do Ouro.



Ao consultarem os dados e documentos pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes constataram um mandado de prisão contra o condutor do automóvel. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano e ficou à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido.



Prisões no Centro

Na tarde do último domingo (16), por volta das 13h, uma equipe da GCM de São Caetano realizava patrulhamento preventivo na região central quando foi informada por populares sobre um possível roubo em andamento em um estabelecimento comercial na Rua Goitacazes.



De imediato, os GCMs se dirigiram ao local e constataram o crime. Dois indivíduos foram detidos, portando um simulacro de arma de fogo, certa quantia em dinheiro e medicamentos. Com o apoio de outras equipes da GCM, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Sede, onde permaneceram à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de roubo.



O simulacro foi apreendido, e os valores e objetos subtraídos foram restituídos à representante do estabelecimento comercial.