Trens do Serviço 710 da CPTM são afetados após presença de bois nos trilhos

A circulação dos trens do Serviço 710 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foi normalizada após restrições registradas na manhã desta terça-feira (18). Segundo a empresa, por volta das 6h20, a operação precisou ser feita em via única entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, na Linha 7-Rubi, devido à presença de bois nos trilhos.

O grupo de animais acessou os trilhos, sendo que, segundo informações, dois foram atingidos. Devido ao tamanho dos bois, um dos trens foi danificado e deverá passar por manutenção. Durante a retirada dos mesmos, houve restrição na circulação de trens. De acordo com site da CPTM, todas as linhas operam normalmente no momento.

