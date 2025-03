Adolescente morre atropelado por trem após pular muro de estação da CPTM para pegar bola

Um adolescente morreu após ser atingido por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã deste sábado, 15. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima, de 16 anos, pulou o muro de uma estação para buscar uma bola que estava na linha férrea.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Tatuapé, na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental no 31° DP (Vila Carrão), que requisitou perícia.

Em nota, a CPTM afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h30 no trecho entre as estações Eng. Goulart e Tatuapé, Linha 12-Safira. O menino foi atingido por um trem que seguia no sentido Brás. A Companhia lamentou o ocorrido e disse colaborar com as investigações.

No texto, a CPTM também afirma que a segurança é uma prioridade da Companhia e, por isso, o acesso à faixa ferroviária "é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996."