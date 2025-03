Receita Federal recebe 19.437 declarações de IR do Grande ABC no 1º dia de entrega

A Receita Federal recebeu 19.437 declarações de Imposto de Renda de moradores do Grande ABC no primeiro dia de entrega (segunda-feira, 17). O número corresponde a 1,9% das 975.546 que o órgão federal espera dos contribuintes das sete cidades.

Na comparação com o Estado, o Grande ABC contribui com 7,11% das 273.513 declarações que os paulistas encaminharam à Receita no primeiro dia do acerto de contas com o Fisco.

Estão obrigados a enviar a declaração as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 (antes R$ 30.639,90, nas regras do ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Estão isentas aquelas com até dois salários-mínimos mensais durante 2024, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

A declaração poderá ser feita por meio do tradicional programa gerador, disponível no site da Receita Federal, ou pelo sistema Meu Imposto de Renda, aplicativo para celulares e tablets, com acesso a partir do dia 1º de abril, e que exigirá autenticação via Plataforma GOV.BR (níveis ouro ou prata).

