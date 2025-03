Receita Federal espera 975.546 declarações do Grande ABC

A entrega do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) tem início amanhã e vai até o dia 30 de maio. A Receita Federal espera receber 975.546 declarações de contribuintes que moram nas cidades do Grande ABC. O número é 7,16% maior que as 910.295 de 2024. Individualmente, Santo André, com 306.083. é o município com maior volume. Rio Grande Serra, o menor, com 9.554 (veja mais detalhes na arte ao lado).

Para o Estado de São Paulo, a expectativa do Fisco é o envio de 14.518.329 documentos, ante 13.547.237 de 2024. No País, serão 46,2 milhões neste ano, contra 43,2 milhões no ano passado, acréscimo de quase 7%.

Estão obrigados a enviar a declaração as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 (antes R$ 30.639,90, nas regras do ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Estão isentas aquelas com até dois salários-mínimos mensais durante 2024, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

A declaração poderá ser feita por meio do tradicional programa gerador, disponível no site da Receita Federal, ou pelo sistema Meu Imposto de Renda, aplicativo para celulares e tablets, com acesso a partir do dia 1º de abril, e que exigirá autenticação via Plataforma GOV.BR (níveis ouro ou prata). “Este ano trazemos, mais uma vez, diversas novidades, em termos de tecnologia. Temos investido fortemente no sistema Meu Imposto de Renda. Estamos trazendo, este ano, uma nova versão dessa solução, com nova tecnologia embarcada. O futuro da declaração é o Meu Imposto de Renda”, disse o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita. Juliano Brito.

Antes de enviar a declaração, a Receita recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos. Quem não entregar no prazo fixado, está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

O primeiro lote de restituições será pago em 30 de maio. Após as prioridades previstas em lei (idosos, pessoas com deficiência), quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber mais rapidamente, segundo o Fisco.