Calita Franciele exibe novos registros do casamento com Amado Batista e se declara: A minha melhor escolha é você

Calita Franciele compartilhou nas redes sociais novos registros de sua luxuosa festa de casamento com Amado Batista. A esposa do artista exibiu novos detalhes da festa, que aconteceu no último sábado, dia, 15 - e ainda aproveitou para fazer uma declaração ao marido.

Em um álbum de fotos publicado no Instagram, a Miss Mato Grosso de 23 anos de idade exibiu cliques do momento em que subiram ao altar, disseram o tão esperado sim e trocaram alianças. Na legenda do post, ela colocou um belo texto falando sobre os sentimentos de estar casada com Amado.

O dia do nosso eterno sim. A minha melhor escolha é você. Desejo que todos os sentimentos especiais e puros do dia do nosso casamento alimentem o nosso amor para sempre.

E seguiu proclamando seu amor pelo cantor:

Esse abraço, esse sorriso! Momentos que ficarão para sempre eternizados na minha memória. O nosso amor ganha agora um novo capítulo. Vou fazer o meu melhor para criarmos juntos a melhor história de todas. Te amo, minha vida.