Ramalhão recorda último título para buscar vaga contra Primavera

Para avançar às semifinais da Série A-2 do Paulista após o 0 a 0 contra o Primavera, o Santo André terá de buscar o resultado fora de casa. E, para isso, poderá usar a campanha de 2019, último título da divisão, como inspiração.

Na oportunidade, o Ramalhão garantiu vaga no mata-mata com os mesmos 21 pontos deste ano. A diferença, porém, é que, à época, a pontuação rendeu a sexta posição, enquanto nesta edição, o time andreense alcançou apenas a oitava, última vaga do G-8.

Contra o Rio Claro, nas quartas, o time da região também precisava decidir o segundo jogo fora de casa. Diferentemente deste ano, o Ramalhão perdeu a partida da ida por 1 a 0, mas reverteu o placar no interior do Estado, com uma vitória heróica por 2 a 1, e uma classificação nos pênaltis.

Desta vez, o torcedor pode ter confiança a mais se a disputa acabar em penalidades, já que o goleiro Carlão mostrou experiência e agarrou um pênalti que manteve os andreenses vivos com o empate no último sábado (15). Agora, Santo André e Primavera decidem a vaga na semi na próxima quarta-feira (19), às 15h, em Indaiatuba.