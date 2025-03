Carlão salva e Ramalhão fica no empate pela A-2

“Espero que seja o pênalti da classificação”. Assim o goleiro Carlão definiu o lance crucial, ainda no primeiro tempo, que ajudou o Santo André a garantir o empate por 0 a 0 com o Primavera, ontem à tarde, no Estádio Bruno Daniel, no primeiro confronto pelo mata-mata de quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista.

O experiente jogador de 39 anos ainda operou outros três milagres que levaram a definição do classificado à fase semifinal para o duelo de quarta-feira, também às 15h, em Indaiatuba. Quem vencer estará automaticamente garantido. Em caso de outro empate, a decisão sairá na disputa de pênaltis.

“Sabíamos que o jogo seria difícil, mesmo jogando em casa (Bruno Daniel)”, afirmou Carlão após a partida. “O Primavera é a melhor equipe do campeonato e veio aqui com a proposta de marcar, de dificultar as coisas para o Santo André. Mas mostramos muita luta e fizemos boa partida”, completou o goleiro, para destacar ainda que o Ramalhão “está consciente do que vai encontrar lá (no Interior). E vamos buscar a classificação.”

Em campo, o Primavera mostrou as melhores ações na etapa inicial. Além da penalidade desperdiçada por Léo Passos, teve ao menos outras duas oportunidades para balançar a rede, com Matheus Anjos e Afonso. Carlão salvou nas duas.

Já na etapa final, o Ramalhão voltou mais ligado. O time do técnico Gilson Kleina diminuiu os espaços, evitando dar a mesma liberdade ao Primavera, como observado durante praticamente toda a etapa inicial.

A maior presença no campo ofensivo, no entanto, não surtiu resultado para o Santo André. Apesar da maior posse de bola, a equipe tinha dificuldade para criar, e o Primavera se mostrara satisfeito com a igualdade. Diante de tudo, o resultado acabou de bom tamanho para os times.