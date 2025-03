Ao compartilhar rotina de cuidados com o corpo, Grazi Massafera diz como estão as descobertas da filha no universo da beleza

Aos 42 anos de idade, Grazi Massafera compartilhou sua rotina de cuidados com o corpo. Mãe de Sofia, de 13 anos de idade, a atriz atualmente opta pelo menos, já que antigamente, na época em que era miss, costumava usar tudo em excesso.

Em entrevista à Vogue Brasil, ela revelou como costuma se maquiar:

- Eu gosto de pouca maquiagem. Acho que é porque já me maquiei muito. Já fiz de tudo em excesso, tanto em maquiagem quanto em roupas. Usava roupas, sapatos e maquiagens das minhas amigas travestis e adorava esses exageros. Descoloria o cabelo inteiro, removia totalmente as sobrancelhas e refazia com lápis. Agora, sigo o caminho do menos", declarou. Segundo ela, os cuidados começam com a limpeza do rosto, seguido da aplicação do hidratante e creme para olhos, e finalizando com protetor solar:

- Prefiro um tom um pouco mais escuro do que minha pele porque tomo sol no corpo e fico mais bronzeada. Amo esse efeito dourado! Eu fiz análise cromática recentemente e descobri que sou primavera quente, então tons de salmão ou tons mais queimadinhos, por exemplo, combinam comigo.

Sobre os cabelos, Grazi também opta pelo simples e básico:

- Estou cheia de cabelos brancos e percebi que a estrutura dos meus fios mudou, então tenho usado bastante leave-in também. Quando eu solto, ele já tá com essa textura que eu gosto.

E as revelações não pararam por aí! A atriz ainda falou sobre sua filha, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond:

- Ela está em um momento de curiosidade sobre tudo, inclusive sobre sua própria beleza. Acho lindo, porque é um culto ao feminino que vivenciamos juntas. Ela não quer tirar as sobrancelhas e já sabe se maquiar muito melhor do que eu naquela época. Faz makes super leves, sempre com proteção solar.