Ribeirão Pires divulga programação da 3ª Entoada Nordestina

A Prefeitura de Ribeirão Pires divulgou a programação completa da 3ª Entoada Nordestina, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de março no Complexo Ayrton Senna. Com entrada solidária, o evento reunirá gastronomia típica, apresentações musicais, manifestações folclóricas e feira de artesanato. Entre as atrações principais estão Enok Virgulino, Bicho de Pé e Elba Ramalho.

A programação musical está distribuída em três espaços: Palco Macaxeira, Palco Cajueiro e a Tenda Baião de Dois. Na sexta-feira (21), a partir das 19h, o Trio Soriano abre as apresentações no Palco Cajueiro. Às 21h, o forrozeiro Enok Virgulino sobe ao Palco Macaxeira para encerrar a noite com clássicos do forró pé de serra.

No sábado (22), o festival começa mais cedo. No Palco Cajueiro, Cambuci da Serra se apresenta às 14h, seguido pela Banda Régia às 16h. Às 19h, é a vez do grupo Pixaim animar o público. O destaque da noite fica por conta da banda Bicho de Pé, que sobe ao Palco Macaxeira, às 21h, com um repertório repleto de forró e ritmos nordestinos.

LEIA MAIS:

Corrida de rua, Oxente Run tem inscrições abertas até dia 17 em Ribeirão Pires



Elba Ramalho será destaque do 71º aniversário de Ribeirão Pires



O domingo (23) será o dia mais movimentado do festival. No Palco Cajueiro, Sapinho da Charrete abre as apresentações, às 13h30; seguido por Edinho Ramalho, às 15h30; Forró do Vital, às 17h30, e Fabinho Zabumbão, às 19h30.

O encerramento do evento será em grande estilo. No Palco Macaxeira, às 21h, Elba Ramalho sobe ao palco para um show especial. A cantora, uma das maiores referências da música nordestina, promete embalar o público com sucessos como ‘Frevo Mulher’, ‘Bate Coração’ e ‘Anunciação’.

A Entoada Nordestina já se consolidou no calendário cultural de Ribeirão Pires. Em suas duas primeiras edições, o festival reuniu mais de 75 mil visitantes, movimentando o turismo e o comércio local. A expectativa da organização é superar esse número em 2025.

O evento também tem um caráter solidário. A entrada será mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet, ajudando entidades assistenciais da cidade.

A 3ª Entoada Nordestina acontece no Complexo Ayrton Senna, localizado na região central de Ribeirão Pires, com fácil acesso para moradores e visitantes. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (21)

Palco Cajueiro

19h - Trio Soriano

Palco Macaxeira

21h - Enok Virgulino

Sábado (22)

Palco Cajueiro

14h - Cambuci da Serra

16h - Banda Régia

19h - Pixaim

Palco Macaxeira

21h - Bicho de Pé

Domingo (23)

Palco Cajueiro

13h30 - Sapinho da Charrete

15h30 - Edinho Ramalho

17h30 - Forró do Vital

19h30 - Fabinho Zabumbão

Palco Macaxeira

21h - Elba Ramalho