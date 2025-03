Corrida de rua, Oxente Run tem inscrições abertas até dia 17 em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para mais um evento esportivo com a Corrida Oxente Run, que acontecerá no dia 23 de março, no Complexo Ayrton Senna. Com um percurso de 5 km, a prova promete reunir corredores em uma experiência unindo esporte e cultura nordestina.

As inscrições estão abertas até 17 de março, com valor de R$ 75,90. O kit de participação inclui camiseta, número de peito e medalha, e as vagas são limitadas. Não haverá reembolso em caso de desistência.

O evento faz parte da 3ª Entoada Nordestina, festival que acontece de 21 a 23 de março, trazendo grandes atrações musicais como Enok Virgulino (21), Bicho de Pé (22) e Elba Ramalho (23), além de uma programação repleta de cultura e gastronomia típica.

A largada da corrida será às 7h, com concentração a partir das 6h30, também no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 93). O tempo máximo para conclusão da prova será de 1h30.

Os kits deverão ser retirados no dia 22 de março, das 10h às 17h, no mesmo local do evento. Para a retirada, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento original com foto.

Todos os participantes que completarem a prova receberão uma medalha de participação. Além disso, os dez primeiros colocados do público geral (masculino e feminino) e os cinco primeiros na categoria PCD (Pessoas com Deficiência) também serão premiados com troféus.

Além da corrida, o público poderá desfrutar da gastronomia típica, apresentações culturais e feiras de artesanato.

O festival tem entrada solidária, incentivando a doação voluntária de 1kg de alimento ou ração para pets, promovendo assim ações sociais na cidade. Para garantir a sua vaga, acesse https://bit.ly/Oxente_Run_2025 e faça sua inscrição até 17 de março.

