Grande ABC oferece 1.968 vagas nos centros públicos

As prefeituras do Grande ABC, por meio de seus serviços de recolocação profissional, disponibilizam nesta semana 1.968 vagas de emprego. Os interessados devem ficar atentos às formas de consulta e de inscrição.

O destaque mais uma vez fica para Mauá, com 1.158 postos abertos no Sine – Casa do Trabalhador, sendo 700 para operador de telemarketing, inclusive PCD (Pessoas com Deficiência). Existem ainda oportunidades de vendedor externo, costureiro (a), repositor de supermercado, auxiliar operacional de logística, operador de moinho e servente de obras. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os candidatos devem comparecer à Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em São Caetano, são 535 vagas. Para consultar as oportunidades os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. No endereço eletrônico é possível, inclusive, fazer a inscrição para o cargo em aberto.

Diadema aparece na sequência com 166 vagas no Centro Público de Emprego e Renda. Destaque para as 20 de agentes de limpeza e outras 20 de auxiliar de produção. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Santo André tem 61 vagas, que podem se consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires tem 48 oportunidades. com destaque para as 15 de auxiliar de linha de produção e dez de repositor de mercadorias. A seleção ocorre na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.