Charge - 16 de março de 2025

A Secretaria de Inovação e Tecnologia de Santo André avança em planos ambiciosos para tornar o município um dos mais tecnológicos e sustentáveis do País, a partir do lançamento do primeiro bairro inteligente, que deve ocorrer em abril, de acordo com o secretário Diego Cabral (MDB).

O bairro, que ainda tem a localização mantida em segredo pela Pasta e deve ser anunciada pelo prefeito Gilvan Junior (PSDB) no mês de aniversário da cidade (8 de abril), funcionará como projeto-piloto para que toda Santo André funcione no sistema de Internet das Coisas – que possibilita objetos físicos se conectarem à rede, permitindo a troca de dados constante, imprimindo agilidade nas soluções por parte dos agentes públicos. A Prefeitura já conta com um centro de processamento de dados com tecnologia de última geração.

Para a população, o ganho será a praticidade para acessar serviços públicos, além da agilidade propiciada pela infraestrutura que pode tornar mais fácil até mesmo o acesso à internet ou a equipamentos, como eletrodomésticos de última geração.

A novidade promete não só agilizar a navegação on-line, mas tornar a infraestrutura local tão tecnológica e sustentável a ponto de bueiros, vias e sensores que mensuram a qualidade do ar estarem conectados em tempo real com a Prefeitura. Com a implementação do sistema, a ideia é também digitalizar 100% dos serviços públicos.