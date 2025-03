Futuro conectado

As sete cidades têm diante de si oportunidade estratégica para modernizar serviços e melhorar a qualidade de vida da população. O exemplo de Santo André, que avança com bairro inteligente baseado na IoT, a chamada Internet das Coisas, aponta caminho inovador para a gestão urbana. A implantação de sensores, infraestrutura digital e automação, conforme detalha reportagem publicada nesta edição do Diário, permite respostas mais rápidas às demandas e amplia o acesso a serviços públicos – com eficiência. Além disso, a digitalização dos processos administrativos reduz a burocracia, tornando mais ágeis interações cotidianas, como pagamento de tributos e solicitação de documentos.

O investimento em tecnologia não se resume à melhoria da conectividade, mas reflete diretamente na organização das cidades. A comunicação instantânea entre dispositivos e órgãos públicos pode melhorar o trânsito, aumentar a segurança e monitorar fatores ambientais em tempo real, evitando acidentes, crimes e desastres. A expansão da rede 5G e da fibra óptica, como planejado em Santo André, proporciona ambiente propício ao crescimento econômico, atraindo empresas e fomentando a inovação. Ao adotar soluções digitais, os municípios podem aperfeiçoar suas infraestruturas e garantir que decisões sejam tomadas com base em dados precisos, elevando a capacidade de gestão.

Diante desse cenário, as demais prefeituras do Grande ABC devem seguir a iniciativa andreense e promover políticas públicas voltadas à tecnologia. A implementação de bairros inteligentes favorece não apenas a administração pública, mas também os moradores, que se beneficiam de uma cidade mais conectada e eficiente e menos burocrática. Para isso, é necessário estabelecer um planejamento sólido e buscar parcerias estratégicas, garantindo que a inovação alcance todas as camadas da sociedade. A modernização urbana deve ser encarada como prioridade, pois municípios mais integrados digitalmente geram comunidades mais organizadas, acessíveis e preparadas para os desafios do futuro.