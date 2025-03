Gilvan revela em abril primeiro bairro inteligente de Santo André

A Secretaria de Inovação e Tecnologia de Santo André avança em planos ambiciosos para tornar o município um dos mais tecnológicos e sustentáveis do País, a partir do lançamento do primeiro bairro inteligente, que deve ocorrer em abril, de acordo com o secretário Diego Cabral (MDB).

O bairro, que ainda tem a localização mantida em segredo pela Pasta e deve ser anunciada pelo prefeito Gilvan Junior (PSDB) no mês de aniversário da cidade (8 de abril), funcionará como projeto-piloto para que toda Santo André funcione no sistema de Internet das Coisas – que possibilita objetos físicos se conectarem à rede, permitindo a troca de dados constante, imprimindo agilidade nas soluções por parte dos agentes públicos. A Prefeitura já conta com um centro de processamento de dados com tecnologia de última geração.

Para a população, o ganho será a praticidade para acessar serviços públicos, além da agilidade propiciada pela infraestrutura que pode tornar mais fácil até mesmo o acesso à internet ou a equipamentos, como eletrodomésticos de última geração.

A novidade promete não só agilizar a navegação on-line, mas tornar a infraestrutura local tão tecnológica e sustentável a ponto de bueiros, vias e sensores que mensuram a qualidade do ar estarem conectados em tempo real com a Prefeitura. Com a implemen-tação do sistema, a ideia é também digitalizar 100% dos serviços públicos.

De acordo com o secretário, a Internet das Coisas será realidade na cidade a partir da ampliação de antenas 5G, a quinta geração de rede móvel, que acelerará o modo como celulares, computadores e demais dispositivos se conectam à internet.

A expansão da rede de fibra óptica andreense, a Infovia Digital, é também uma das principais apostas do governo. “Tornará a tomada de decisão da Prefeitura mais rápida, graças a sensores instalados que reportarão informações aos órgãos municipais”, pontua.

Concretizados o 5G e a fibra óptica, a secretaria vai abrir licitação para comprar medidores de longo alcance e baixo custo. Segundo apurado pelo Diário, uma aproximação com a multinacional chinesa Huawei, que comercializa os sensores de IoT, já foi realizada pela Secretaria de Inovação e Tecnologia no último mês. “No momento, não há necessidade para licitação. Só uma cooperação ao sermos chamados para conhecer a filial da empresa em Sorocaba”, explica Cabral.

PREPARATIVOS

Para alcançar as metas propostas, os primeiros seis meses da Secretaria de Inovação e Tecnologia serão voltados à adequação jurídica. “De fato, a gestão do nosso prefeito focou no disruptivo de forma exclusiva. Porém, é preciso que a Prefeitura suporte esta inovação, o que exige uma mudança nas regulamentações, leis e decretos”, afirma.

Segundo Cabral, o primeiro passo para realizar a meta de tornar Santo André uma cidade inteligente é finalizar a elaboração, em até 30 dias, de um Plano Diretor da Tecnologia da Informação, que, quando aprovado, organizará como a Prefeitura vai gerir e se adequar internamente para intervir em temas urgentes e que ainda são recentes para a sociedade, como segurança da informação e de dados, hoje, respaldadas nacionalmente apenas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e pelo PPSI (Programa de Privacidade e Segurança da Informação).

“É preciso pensar e organizar as responsabilidades das secretarias até porque a seguir entraremos em um passo ainda mais desafiador, que é equacionar a disparidade até no letramento digital no município. Temos um público na cidade, como idosos, por exemplo, que ainda não conseguiriam se adequar”, destaca o secretário, complementando que serão lançadas oficinas para aproximar os moradores das novidades tecnológicas, por meio da Escola de Ouro Andreense.

O plano é que serviços vinculados a IPTU, ITBI, informações sobre fechamento temporário de rua e serviço funerário, por exemplo, estejam na palma da mão, com o lançamento em breve de um aplicativo no celular em que os moradores seriam reconhecidos pelos próprios CPFs (Cadastros de Pessoas Físicas), eliminando burocracia e papelada.

O trabalho para munir Santo André com tecnologia tornará a cidade referência no País, estimulando um fomento econômico exclusivo na região. “Cria-se naturalmente um ambiente econômico e social melhor. Sem dúvida trataremos melhor os corredores comerciais do município e atrairemos novas indústrias”, afirma.