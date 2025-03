Megafeirão do Livro 2025 terá quatro dias de abril em Santo André

O maior evento literário do Grande ABC completa 31 anos com novidades. Nesta temporada, os participantes poderão desfrutar de quatro dias de atividades, entre 24 e 27 de abril, no Primeiro de Maio Futebol Clube, situado na Avenida Portugal, 79, Centro de Santo André.

Além de área para rodas de conversa, palestras e autógrafos com os autores, haverá descontos que irão variar de 20% a 70% entre os mais de 100 selos editoriais disponíveis, com títulos a partir de R$ 10 em diferentes pontos do espaço, além do sorteio de livros. Grandes editoras já marcaram presença, como: Cia da Letras, JBC, Galera Record, DarkSide, Rocco, Harper Collins, Happy Books, Editora Vozes, LP&M, Pensamento, FEB, Boa Nova, Casa dos Espíritos e Ciranda Cultural.

A expectativa é a de que o evento deste ano supere em 30% a marca de 30 mil livros vendidos em 2024, quando mais de 10 mil visitantes transitaram pelos 2.000 m² do Megafeirão. A entrada será gratuita. E os visitantes terão acesso a práticas como acupuntura, crâniopuntura, quiropraxia, entre outras.