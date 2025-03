Final do Paulista tem início hoje com dérbi no Allianz Parque

A grande final do Paulista terá seu pontapé inicial hoje. De um lado, o Palmeiras busca o feito histórico de ser o primeiro clube da história a conquistar o tetracampeonato no Estado. Do outro, o Corinthians mira quebrar a sequência de seis anos sem levantar troféus.

O dérbi terá início às 18h30. O primeiro jogo será no Allianz Parque, casa do Alviverde. Já o Timão, dono da melhor campanha, detém a vantagem de decidir o confronto como mandante, no dia 27.

Nos últimos dez anos, os rivais se encontraram na final do Paulistão em duas ocasiões.Em 2018, o time alvinegro levou a melhor, mas, em 2020, o Verdão é quem foi feliz. O duelo também marca o encontro dos dois maiores campeões estaduais. O Corinthians lidera, com 30 títulos, e o Palmeiras chega atrás, com 26.

As lesões são uma preocupação para os rivais. Pelo lado palmeirense, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez sofreu entorse no joelho direito e é desfalque certo. Já o Alvinegro tem o meia Rodrigo Garro como dúvida, com inflamação, também no joelho direito.