Santo André interdita calçadas para obra no Complexo Viário Santa Teresinha

A Prefeitura de Santo André iniciará nesta segunda-feira (17) a interdição dos passeios públicos (calçadas) por toda extensão que acompanha as intervenções do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha, no sentido São Caetano.

As calçadas seguirão o mesmo padrão que está sendo implementado nas obras de qualificação urbana da área central da cidade, com qualidade, paisagismo e acessibilidade – contando com alargamento e piso tátil. O trecho a ser modernizado – incluindo guias e sarjetas – vai da Rua Acre até o fim da Praça Samuel de Castro Alves.

Para determinadas etapas das intervenções, será necessária a interdição da via da direita da Avenida dos Estados no trecho em questão e os motoristas podem desviar o tráfego pela Rua Rio Grande do Norte até a Rua Silveira Martins.

Os moradores e proprietários de comércios na extensão deste trecho receberam notificação sobre as adequações que serão realizadas. Para que a entrada e a saída seja possível durante as obras, serão colocadas rampas permitindo o acesso a residências e outros estabelecimentos.

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail ouvidoria@consorciost.com.br. Há ainda um grupo de WhatsApp no qual são enviadas informações e novidades sobre a obra, como próximas etapas, no endereço https://chat.whatsapp.com/F359izRSeiH72suMohg455 (o link leva diretamente ao grupo).