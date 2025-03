Policial militar afastado é assassinado em São Bernardo

O cabo da Polícia Militar de Diadema Fernando Ceccasi Higa, de 37 anos, foi morto após ser baleado no tórax no bairro Batistini, em São Bernardo, durante a noite desta sexta-feira (14). O agente estava afastado de suas funções, em caráter de LSV (Licença Sem Vencimentos, que atesta um afastamento temporário de funcionários públicos por motivos pessoais).

Ceccasi trabalhava no 24° BPM/M diademense. Já o crime aconteceu na rua Maria Encarnação Nucci, no Royal Park. Uma outra vítima, que ainda não teve a identidade revelada, saiu ferida e os responsáveis pelo assassinato também não foram apontados pela equipe de investigação.

Segundo a PM, o cabo foi socorrido, mas não resistiu enquanto recebia atendimentos no HC (Hospital de Clínicas) Alvarenga.

A investigação segue mobilizando o 8º Distrito Policial de São Bernardo.

APURAÇÃO

O Diário aguarda retorno da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) sobre as motivações do crime e o estado de saúde do civil ferido.