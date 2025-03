Gene Hackman assinou testamento há 20 anos, tornando documento difícil de contestar

De acordo com o TMZ, Gene Hackman não contemplou os filhos em seu testamento. A única beneficiária seria Betsy Arakawa, a esposa do ator que foi encontrada morta com ele. O casal teria assinado o documento em 2005, cerca de 20 anos atrás, o que torna complicada qualquer contestação.

A revista PEOPLE consultou David Esquibias, um especialista jurídico para entender a situação, e ele afirma que contestar um documento há tantos anos é exponencialmente mais difícil do que contestar um documento assinado no leito de morte.

Nessa situação, Gene Hackman e sua esposa não assinaram seu testamento e fundo fiduciário em 2025 ou 2024. Mas, se esse fosse o caso, acho que haveria mais probabilidade de haver uma disputa. Mas se você olhar as datas do testamento, elas são 2005. Apenas um ano depois de Hackman fazer seu último filme Welcome to Mooseport , o ator era mais jovem e mais viril e presumivelmente tinha suas faculdades.

Gene e Betsy nomearam um ao outro como representantes pessoais dos bens um do outro quando assinaram seus testamentos em junho de 2005. Arakawa também foi nomeada sucessora do Gene Hackman Living Trust, mas, devido às mortes de ambos, Esquibias diz que é impossível dizer quem são os beneficiários do fundo de Gene porque essa informação não foi tornada pública.

Neste caso, não vemos quem são os beneficiários do fundo porque não foi divulgado publicamente ou não faz parte do processo de inventário. Normalmente, porém, no processo de inventário, pelo menos na Califórnia, o fundo geralmente é incluído.