Esposa de Bruce Willis se emociona ao falar sobre morte do ator Gene Hackman: Há algo a ser aprendido com essa história

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, usou suas redes sociais para falar sobre a morte trágica do ator Gene Hackman e da esposa, Betsy Arakawa. A modelo se sensibilizou com o caso, já que assim como Betsy, ela cuida do marido diagnosticado com afasia e demência.

Segundo Emma, o assunto abordado não é do tipo que ela costuma falar muito, mas uma lição pode ser aprendida com a morte do casal:

- Então, isso não é algo sobre o qual eu normalmente comentaria, mas eu realmente acredito que há algo a ser aprendido com essa história, falou ela, que ainda escreveu na legenda: Cuidadores também precisam de cuidado. Ponto final. #apoieoscuidadores.

E continuou:

- Isso me fez pensar em uma história mais ampla, e é que os cuidadores também precisam de cuidado e são vitais, e é muito importante que nós estejamos presentes para eles, para que eles possam continuar a estar presentes para a pessoa deles.

No final, Emma falou da importância em estar presente para os cuidadores:

- Acho que há uma ideia errada comum de que os cuidadores já têm tudo resolvido. Eles estão no controle. Eles estão bem. Eu não concordo com isso. Acho que precisamos estar presentes para eles, para que eles possam continuar a estar presentes para a pessoa deles.

Vale pontuar que Gene Hackman morreu de causas naturais alguns dias após sua esposa e cuidadora, Betsy Arakawa, morrer em decorrência de uma hantavirose, doença causada por contato com fezes de ratos.