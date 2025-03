Enem 2024: Inep divulga notas dos treineiros

Os estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 como treineiros já podem consultar suas notas. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) liberou os resultados nesta sexta-feira (14), e o acesso deve ser feito pela Página do Participante, utilizando o login gov.br.

Diferente dos candidatos que fizeram o exame para disputar vagas no ensino superior, cujas notas foram divulgadas em janeiro, os treineiros realizam a prova apenas como uma forma de preparação, já que ainda não concluíram o ensino médio. Por esse motivo, suas notas não podem ser usadas para ingressar em universidades.

Neste ano, o número de participantes nessa condição foi expressivo: cerca de 865 mil estudantes fizeram a prova como treineiros, representando aproximadamente 20% dos 4,3 milhões de inscritos no Enem 2024.

A participação antecipada no Enem é uma estratégia adotada por muitos alunos para se familiarizar com o formato do exame, entender o estilo das questões aplicadas e vivenciar a experiência do dia da prova. Além disso, fazer o teste antes da conclusão do ensino médio ajuda a desenvolver habilidades importantes, como o controle de tempo e a organização durante a realização das etapas do exame.

