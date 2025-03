Quem é Gustavo Gayer, que falou de 'trisal' entre Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), ao criticar uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez comentários sexistas sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Na quarta-feira, 12, Gayer afirmou que o presidente estava "oferecendo" a petista para os líderes do Congresso da mesma forma com um cafetão faz com uma garota de programa.

O parlamentar goiano afirmou ainda que pensou num "trisal" entre Gleisi, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado da deputada licenciada, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado. O senador pretende pedir a cassação do deputado.

As declarações foram feitas por Gayer após Lula afirmar que escolheu Gleisi para a articulação política do governo pelo fato de a aliada ser uma "mulher bonita".

Após a repercussão da declaração sobre o discurso de Lula, Gayer disse ter sido o "único parlamentar de direita que saiu em defesa da ministra Gleisi Hoffmann, covardemente menosprezada e achincalhada pelo presidente da República".

O deputado ainda afirmou que a intenção dele "era apenas denunciar e escancarar a hipocrisia da esquerda quando se trata da defesa das mulheres, e jamais quis ofender ou depreciar o presidente do Senado Davi Alcolumbre".

Não é a primeira vez que Gayer se envolve em polêmicas por uma declaração de teor preconceituoso. O parlamentar já comparou nordestinos a galinhas e afirmou que democracias não prosperam em países da África em razão da capacidade cognitiva de seus habitantes.

Gayer é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por difamação e injúria contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Além disso, é investigado pela Polícia Federal (PF) por suposto desvio de dinheiro público com recursos da cota parlamentar. O deputado federal também é conhecido responder a jornalistas com receitas culinárias.

Deputado comparou nordestinos com galinhas

Em maio de 2024, Gayer comparou os habitantes da região Nordeste a galinhas que recebem migalhas do Estado. A declaração ocorreu durante um seminário de discussão sobre o Sistema Nacional de Educação (SNE). Gustavo Gayer disse que, certa vez, o ditador soviético Josef Stalin maltratou uma galinha, depenando-a, mas depois lhe deu migalhas de comidas. Após ser alimentada, segundo a anedota, a galinha passou a ficar mansa com o ditador, mesmo tendo sido maltratada momentos antes.

"Essa história representa o que a esquerda faz com o Brasil, e principalmente o que a esquerda faz como o Nordeste", afirmou Gustavo Gayer, chamando programas de assistência social de "migalhas para uma população depenada".

A anedota narrada por Gustavo Gayer tem a veracidade contestada. O site de checagem de fatos Snopes atribui a história ao escritor quirguiz-russo Chingiz Aitmatov, um autor se notabilizou por um estilo "elíptico e alegórico". Segundo o site, é provável que a parábola da galinha depenada tenha sido um mero "esboço ilustrativo" de Aitmatov sobre a personalidade de Stalin, uma vez que não há outros registros factuais sobre o episódio narrado.

Democracia não prospera na África por falta de 'capacidade cognitiva'

Em setembro de 2023, durante uma entrevista ao podcast 3 Irmãos, Gustavo Gayer afirmou que regimes democráticos não prosperavam em países da África em razão da "capacidade cognitiva" dos habitantes do continente.

"Democracia não prospera na África porque, para você ter uma democracia, você precisa ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado", disse o parlamentar. "Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo, e o povo (aplaude). O Brasil está desse jeito, Lula chegou na Presidência e o povo burro (aplaude)."

A declaração motivou um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara, mas a proposta não chegou a ser votada pelo colegiado. Em novembro de 2024, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Gayer ao STF por injúria e racismo. Se uma eventual pena for superior a quatro anos de prisão, os procuradores pedem a cassação do mandato de Gayer. O caso está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Investigação por desvio de dinheiro público

Gustavo Gayer é investigado pela Polícia Federal por suposto desvio de dinheiro público com recursos da cota parlamentar. De acordo com as investigações, o deputado federal mantinha uma escola de inglês e uma loja de camisetas e acessórios em um espaço que deveria ser um escritório político. O aluguel do local, de R$ 6,5 mil mensais, era pago com dinheiro público, proveniente da Câmara dos Deputados. Segundo a PF, Gayer pagava assessores para desempenharem funções alheias ao mandato parlamentar, prestando serviços para seus negócios privados.

Quando a investigação veio à tona, em outubro de 2024, Gayer afirmou que as diligências buscavam "prejudicar seu candidato" à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL), que disputava o Executivo da capital goiana em um segundo turno contra Sandro Mabel (União Brasil).

Réu por calúnia

Gayer é réu no STF por ofensas contra os senadores Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Jorge Kajuru (PSB-GO). Em fevereiro de 2023, após a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência do Senado, Gayer chamou os senadores goianos de "vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de comissão". Kajuru também foi chamado de "doido varrido" e "caricatura".

Receitas culinárias

Gustavo Gayer também é conhecido por não responder a jornalistas. O deputado federal encaminha receitas culinárias a profissionais de imprensa que o contatam. A conduta ironiza o modo como diversos jornais impressos, entre eles o Estadão, resistiram aos censores da ditadura militar (1964-85).