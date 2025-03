Alcolumbre pedirá cassação de Gayer após deputado sugerir 'trisal' dele com Gleisi e Lindbergh

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), entrará com uma ação judicial contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e pedirá sua cassação no Conselho de Ética da Câmara pelas falas do parlamentar sobre ele e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

Na última quarta-feira, 12, Gayer publicou no X (antigo Twitter) uma insinuação de que Alcolumbre formaria um "trisal" com Gleisi e seu marido, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). A provocação veio após o presidente Lula dizer que colocou uma "mulher bonita" na articulação política porque quer ter uma boa relação com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado. Questionado, Gayer afirmou que "jamais quis ofender ou depreciar" Alcolumbre.

Questionado, Gayer afirmou que "apenas questionou" se Lindbergh aceitaria as "falas repugnantes" do presidente Lula, e que "jamais quis ofender ou depreciar" Alcolumbre.

"Caso o presidente Alcolumbre tenha se sentido ofendido, quero deixar bem claro que minhas críticas não se referiam a ele, mas sim ao chefe do Poder Executivo em razão de sua atitude desrespeitosa para com uma de suas Ministras", afirmou.

Alcolumbre confirmou que avalia "fortemente" uma representação contra Gayer e afirmou estar consultando advogados para formalizar a ação. "Estou avaliando com os advogados, analisando a representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de o caso ser interpretado como liberdade de expressão, o presidente do Senado rebateu: "O que está dificultando no Brasil é que as pessoas agridem as outras sem considerar o que elas estão favorecendo. Isso está dificultando o país", disse Alcolumbre em conversa com jornalistas.

O PT também acionará o Conselho de Ética da Câmara para pedir a cassação de Gayer e levará o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR). Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, reagiu e chamou Gayer de "canalha", "assassino" e "esgoto" em uma publicação no X.

Já Gleisi Hoffmann saiu em defesa do presidente Lula e repudiou os ataques que classificou como "canalhas, misóginos e machistas" e afirmou que não se intimidará. "Oportunistas tentam desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras", declarou a ministra.