Santo André ganha feira de adoção de animais no Hospital Veterinário

Santo André terá em março mais uma feira de adoção de animais. Além da “Eu amo, eu adoto”, que tradicionalmente acontece no último domingo de cada mês, no Parque Central, o Hospital Veterinário Municipal (Rua Juquiá, s/n) também terá sua feira de adoção, sempre no segundo sábado de cada mês, sendo que a primeira edição ocorre já neste sábado (15), das 9h às 14h.

As regras para adoção são as mesmas nas duas feiras. O interessado na adoção deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

Todos os pets disponíveis para adoção estão vacinados e vermifugados, esperando por um lar cheio de carinho. Os pets com mais de 8 meses já são castrados. Filhotes ainda não castrados serão adotados com cadastro para castração gratuita em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

“Estamos ampliando as opções para adoção de cachorro e gato na cidade com a feira no Hospital Veterinário Municipal. Um trabalho que deu muito certo com a feira Eu Amo, Eu Adoto, que já encontrou lar para quase 3 mil animais desde 2017. Tudo é feito com muita responsabilidade pelas nossas equipes, que exigem guarda responsável e que o ato de adotar seja bom para o tutor e para o animal”, comenta o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Além das duas feiras de adoção, os munícipes interessados em ter um animal podem ir direto à Gerência de Controle de Zoonoses, que fica na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso, de segunda a sexta, das 9h às 16h, ou no Centro de Adoção do Hospital Veterinário Municipal, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

