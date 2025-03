Palavra do Leitor - 14 de março de 2025

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Braskem

‘Vizinhos da Braskem sofrem com barulho, poluição e mau cheiro’ (Setecidades, ontem). Só porque a empresa chegou antes ela pode fazer o que quiser? Não tem regras? As pessoas acreditam mesmo que a poluição fica só em cima de um bairro?

Elisangela Pozza Fabril do Instagram

Viva à mulher

A importância de sua visão social para o mundo é visível. As mulheres estão assumindo o governo no Brasil e em outros países. Peço a Deus que o modo de pensar feminino agregue mais força ao planeta Terra. As mulheres estão dando uma grande lição de convivência e amor. Elas sabem, por intuição, que refletem a luz de Deus. São mais introspectivas e não tomam decisão em crise. As nossas queridas mulheres nos dão lições valorosas. Não se preocupam com a exatidão e sim com a essência. Afinal, o que seria de nós sem elas! A mulher enfeita o mundo e traz beleza em cada ato de amor. Uma família depende da força regeneradora da mãe. Ser mãe, esposa, namorada e amiga é importante para nós. Feliz mês da mulher! Em especial, a uma delas, minha mulher, orgulho de minha vida há mais de 50 anos, de união, com mútua veneração. Felicito ainda, com apreço e admiração pela passagem do mês da mulher as minhas filha Anna e netas: Alexia, Júlia, Lívia e Louise. Enlevos da minha vida.

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo

Machismo – 1

“Lula diz que colocou ‘mulher bonita’ na articulação para ter boa relação com Motta e Alcolumbre” (www.dgabc.com.br). Neste último discurso de Lula ele desmerece as competências dos seus escolhidos. Gleisi é competente ou vai enfeitar o ministério? Alfineta Haddad que tenta arrumar a economia. As falas de Lula lembram o humorístico Sai de Baixo. Cala a boca, Magdo!

Tania Tavares - Capital

Machismo – 2

Será que agora vai? Pois é, esse desnorteado Lula, refém do Parlamento, durante evento no Planalto, disse que, para melhorar a articulação política no Congresso, uma mulher bonita (não a Maria Bonita, mulher de Lampião, mas a Gleisi Hoffomann) é que fará esse papel de encantamento nas Casas. Ou seja, numa só tacada, diga-se, indigesta, o presidente da República ofende as mulheres brasileiras. No lugar de privilegiar a competência da mulher, acha que somente uma bela dona é capaz de galgar sucesso com sua suposta formosura. Coisa para psiquiatra.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Gastos públicos

‘Gestão Taka corta gastos de R$ 7,7 mi em apenas dois meses’ (Política, dia 12). Parabéns, prefeito, com critério e avaliação conseguirá muito mais. pois controle de custos é fundamental.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Chácara da Baronesa

Prezada deputada Carla Morando, li a respeito do Parque Estadual Chácara da Baronesa. Gostaria de expressar meu apoio à preservação deste local. O governo do Estado parece negligenciar essa área há anos. Visitei o parque pela primeira vez em 2021 e fiquei impressionado com a extensão de área verde quase intocada no coração da megalópole em que vivemos. No entanto, senti insegurança em alguns trechos. Em uma das instalações mais afastadas da entrada, há marcas de tiros nas paredes, sugerindo que o local possa ter sido usado para execuções ou prática de tiro – uma situação inaceitável. É inadmissível que o governo de São Paulo continue tratando esse espaço com descaso. É urgente revitalizar o entorno, melhorar os acessos – atualmente feitos por dentro de uma comunidade –, combater o tráfico e o uso de drogas no local e realocar a população. Não podemos permitir que um parque tão importante seja ocupado de forma irregular e se transforme em uma comunidade precária. São Paulo e o Grande ABC precisam desse espaço conservado. Imagem de satélite mostra claramente o avanço da ocupação irregular. Até quando o governo de São Paulo permitirá que isso aconteça?

Marcio Cajão - São Bernardo

