Palavra do Leitor - 12 de março de 2025

Consórcio

‘Tite já elabora projeto de lei para repor São Caetano no Consórcio’ (Política, ontem). Foi só o PT sair da presidência que as duas cidades mais ricas voltaram e ainda trouxeram São Paulo.

Binho Merlin

do Instagram

Racismo

‘Racismo, a cegueira da alma’ (Opinião, ontem). Objetivo, emocionante e de uma clareza incrível o artigo assinado por Silva Grecco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência da Capital. Além de ser a mãe do palmeirense Nickollas, estou mais do que seguro de que ela é a pessoa certa para o cargo que ocupa. Precisamos de mais pessoas como Silvia Grecco.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Golpe de Estado? – 1

Parabéns ao missivista Antonio Carlos Ribeiro que, com clareza, expõe o que ocorreu em Brasília (Anistia, ontem). Chamar de golpe é uma barbaridade. Desnecessário apelar para quem faz julgamento político. Infelizmente, o Brasil vive tempos estranhos. Quem viu deputado federal se juntar ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), invadir e depredar espaços públicos e privados e ninguém teve prisão de 17 anos fica pensando se é justa essa pena? Sem contar que o MST sempre teve apoio financeiro do PT. É de pensar. Se você não é amigo do rei está ferrado. E ainda falam em democracia. Perderam a noção e o respeito pela Constituição. Pobre Brasil!

Izabel Avallone

Capital

Golpe de Estado? – 2

Um missivista, em longo texto com contradições, defende a anistia aos participantes da baderna de 8 de Janeiro. Inicia afirmando: “na minha modesta opinião, crime político não foi cometido”. Deduz-se então que invadir as sedes dos Três Poderes, depredar patrimônio público, destruir objetos históricos e vandalizar obras de arte são crimes anistiáveis! Desde que enrolados no pavilhão nacional, com bíblias na mão e objetos de uso pessoal/higiene. E finaliza de forma a deixar dúvidas sobre seu entendimento, ao afirmar que a depredação dos inconformados com o resultado das eleições ocorreu “na esperança de nossos militares honrarem as vestes que os identificam”! Então, se anistiados, e não concordarem com o resultado das eleições de 2026, novas depredações poderão ocorrer, na esperança dos militares “honrarem as vestes”, pois serão anistiados!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Bolsonaro

“Bolsonaro chama mulheres petistas de ‘feias e incomíveis’” (www.dgabc.com.br). Quando o ex-presidente Bolsonaro destila seu ódio contra as mulheres que apoiam o PT, chamando-as de feias e incomíveis, está desrespeitando sua esposa e mãe. Se ao invés do filho, aquele que praticava as criminosas rachadinhas, tivesse ele uma filha talvez pensasse de forma menos machista, desrespeitosa, covarde, atrasada, desinformada e desumana. Com seu perfil psicológico análogo a Mussolini, Hitler, irmãos Castro, Pinochet e Saddam Hussein, Bolsonaro insiste em promover mentiras. Nosso País viveu duas ditaduras e agora só quer vivenciar, merecidamente alicerçada na soberana Justiça, a tão sonhada “pátria amada, Brasil”.

Cecél Garcia

Santo André

Lula

Acorda, Lula! Zerar ou reduzir impostos na importação de alimentos é fazer buraco na água. Basta um neurônio para saber que o Brasil é exportador de alimentos e que no básico somos autossuficientes. De olho na reeleição em 2026, Lula causa desequilíbrio fiscal com 39 ministérios, quando uma dúzia é suficiente, e a profusão de auxílios sociais aos eleitores de cabresto. Recusa-se a reduzir drasticamente os gastos para baixar a inflação e os preços dos alimentos. Mas Lula se recusa a fazer o “dever de casa”. É só seguir o exemplo de Javier Milei, que pegou a Argentina destroçada e em um ano a pôs de pé.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Neymar

Afundador de clubes. Nunca jogou nada. Afundou o Santos pela segunda vez e vai afundar a Seleção novamente, como sempre fez.Pipoqueiro, nunca jogou nada.

Jose Carlos Bento

do Instagram