Alckmin anuncia recursos para Rio Grande da Serra

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu em Brasília, na tarde desta quinta-feira (13), o prefeito de Rio Grande da Serra Akira Auriani (PSB) e a maior comitiva de vereadores da cidade. Entre os compromissos estabelecidos no encontro, Alckmin se prontificou a enviar um complemento financeiro ao Piso de Enfermagem da cidade de R$ 493 mil, além do montante de R$ 5 milhões ao Teto MAC (recurso federal destinado ao atendimento hospitalar de Média e Alta Complexidade vigente).

A partir do encontro, a saúde também deve ser reforçada na cidade por meio de investimentos no Programa Mais Médicos, que deve contar com mais 13 vagas ativas no SUS (Sistema Único de Saúde) em Rio Grande. De acordo com a ata da reunião, pelo menos oito vagas serão financiadas pelo Governo Federal, sendo as outras cinco em esquema de coparticipação.

O valor de R$ 23 mil também deve ser destinado para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade. Ainda por decisão de Alckmin, o PAC Seleções deve contemplar uma creche de educação infantil e uma obra de mobilidade em Rio Grande da Serra.

Segundo o presidente da Câmara de Rio Grande, Clauricio Bento (PSB), que propôs a reunião, o peso da sigla que o une ao vice-presidente, prefeito e pelo menos a mais outros três vereadores dos nove presentes, foi decisiva para o acolhimento das urgências pautadas. "Pedimos para que por isso ele (Alckmin) olhasse com muito carinho. E foi bem produtivo", conta.

Ao Diário, o prefeito Akira Auriani elogiou a receptividade do vice-presidente diante dos projetos, que, segundo ele, já havia sido protocolados junto ao Governo Federal pela Prefeitura e foram acatados. "A conversa foi ao encontro da saúde, mobilidade e do turismo de Rio Grande. Este último ponto é uma prioridade estratégica para o crescimento econômico do município", disse.

Estiveram junto a Auriani e Bento os vereadores da base governista Leandro Ramos (Cidadania), Leo Alves (PSDB), Tio Lê (Avante), Fubá (PCdoB), Salinha (PSB), Agnaldo do Salgado (Avante), José Carlos (Solidariedade) e Ronaldo da Adega (PSB).