Comitiva de Rio Grande discute turismo para atrair investimento em Brasília

Uma comitiva em Brasília com nove dos treze parlamentares da Câmara de Rio Grande da Serra se reuniu com os deputados federais Tabata Amaral (PSB) e Felipe Becari (União Brasil), além do ministro Márcio França. De acordo com o presidente da Casa, Clauricio Bento (PSB), o tema das reunião desta terça-feira (11) foi o potencial turístico e a natureza da cidade que, segundo ele, "é o pulmão do Grande ABC, mas passou por um tsunami devido à gestão anterior" (da ex-prefeita Penha Fumagalli, sem partido).

Já nesta quarta-feira (12), a reunião em Brasília foi com o Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. "Queremos implantar e buscaremos ajuda para um projeto que agilize as licitações básicas, ajudando os microempreendedores a exercer trabalhos diretamente na Câmara e Prefeitura'''', conta Bento.

ATENÇÃO AOS ANIMAIS

Com Felipe Becari (que é defensor da causa animal), o presidente do Legislativo aproveitou para ilustrar o potencial da cidade mais jovem da região, ao lado do vereador mais jovem do Grande ABC, Leo Alves (PSDB), que tem 22 anos. No encontro, a discussão mais forte inicial entre os políticos foi o controle da natalidade animal em Rio Grande. "Nossa área é 100% manancial, a população habitacional diminiu, mas há sobretudo muitos animais abandonados", relatou.

Na ocasião, o unionista levantou como um bom exemplo de política pública a existência na cidade de um castramóvel - projeto público que castra cães e gatos gratuitamente. Ao Diário, Clauricio reforçou que a pauta ainda segue em avanços no Executivo e que o apoio federal é indispensável para a questão.

EXPECTATIVAS À INFRAESTRUTURA

Com Tabata Amaral, o pessebista e a comitiva da base de governo alinharam investimentos à infraestrutura de Rio Grande. "Produtivo. Ela já se comprometeu com a cidade e com o nosso prefeito Akira Auriani (PSB). Em breve daremos as boas novas", finalizou em tom de suspense.

ENTENDA O HISTÓRICO

Os argumentos para angariar emendas na Capital Federal conversam com reportagem exclusiva publicada recentemente pelo Diário. Conforme revelado pela vice-prefeita de Rio Grande, Vilma Marcelino (PSDB), os planos para ampliar o turismo e girar a economia local dependem da criação de uma rota turística entre pontos históricos como a Pedreira (1927), a Capelinha Santa Cruz (1611) e a Estação Rio Grande da Serra (1867). O assunto caminha em conversas na Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo), que controla parte da área almejada desde 1970.

Os holofotes de Brasília para Rio Grande começaram já em fevereiro, quando Auriani desembarcou na cidade em princípio junto ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A presença do prefeito para negociar estímulos federais está novamente, a partir de uma agenda a ser realizada com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) na quinta-feira (13).