Kleina vê quartas da A-2 como 2ª chance andreense

Com a chegada das quartas de final da Série A-2, é como se começasse outro campeonato para o Santo André. Pelo menos, essa é a visão do técnico do Ramalhão, Gilson Kleina, às vésperas dos duelos decisivos contra o Primavera. O primeiro jogo do confronto acontece amanhã, às 15h, no Brunão.

“Temos que entender que vamos enfrentar o melhor time do campeonato, que tem uma defesa muito consistente”, analisa Kleina.

Enquanto o Santo André finalizou a primeira fase com a última vaga do G-8, com 21 pontos, o Primavera foi líder, somando 28.

O treinador reconhece que o time andreense não foi bem em alguns momentos da primeira fase, e define a classificação como uma chance da equipe se provar no Estadual. “Fizemos algumas correções de rota, conseguimos dar ritmo à atletas que estavam inativos no último ano. Com isso, a equipe cresceu nas partes físicas, táticas e mentais”, explica.

No último encontro contra o Primavera, na segunda rodada da primeira fase, também no Bruno Daniel, o Santo André segurou um empate sem gols, e por algumas vezes, chegou mais perto de abrir o placar. Porém, Kleina conta que não se pode projetar o confronto de amanhã com base nesta partida. “Tínhamos praticamente outra equipe. Foi um resultado importante para a primeira fase. Sabíamos desde o início que o Primavera seria um dos favoritos ao título”, diz.

Desde lá, o Ramalhão perdeu quatro jogadores do elenco titular, mas de acordo com o técnico, o clube fez um bom trabalho de reposição das peças. “Perdemos quase todo o setor defensivo. Mas além de trazer novos jogadores, também estamos usando a base, que está sendo fundamental para o time”, completa.

Na lista de lesionados, estão os zagueiros Joanderson, Henrique Cayres e o meia Thomas. Todos tiveram lesões graves, e retornam somente no segundo semestre do ano.

