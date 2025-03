São Caetano tem estreia na Copa São Paulo na próxima quarta-feira (21)

A Associação Atlética São Caetano tem estreia na Copa São Paulo Adulta Masculina 2025 definida. O time comandado pelo técnico Marco Aurélio Sacheta enfrenta o SL Mandic Limeira Basket, na próxima sexta-feira (21), às 19h30, no ginásio Municipal Fortunato “Vô” Lucato, no interior de São Paulo.

O comandante Sacheta mostra confiança no time da região, mas espera dificuldade no primeiro desafio. “É um elenco novo, que ainda não conheço, mas acredito que, pela tradição de Limeira, deve ser uma garotada nova, muito aguerrida fisicamente e tecnicamente, com o Telmo Oliveira como técnico. Sabemos que será um desafio muito difícil, principalmente jogando na casa do adversário”, analisou.

Já o primeiro desafio da AA São Caetano em casa será contra o Basquete Catanduva, no dia 26 deste mês, também às 19h30, no ginásio Municipal Delenice Ribeiro, no baixrro Cerâmica.

Os times que estão confirmados e completam a competição são o Avaré Basquete, o Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí e o Sorocaba Basquete.