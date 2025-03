Liniker lança versão arrocha de 'Febre' com produtor JnrBeats

Febre foi a primeira composição de Liniker da era CAJU que o público conheceu, antes mesmo do lançamento do disco. A faixa estreou em junho do ano passado, como um single de Thiaguinho com participação da artista no EP 02 de Sorte. Dois meses depois, uma nova versão, somente na voz da cantora, integrou CAJU. A música ganhou as ruas no Carnaval, com diversas interpretações em blocos espalhados pelo país e, agora, surge mais uma versão. Nesta terça-feira, 11 de março, chegou às plataformas digitais de áudio Febre (JnrBeats Remix), em arrocha (ouça aqui).

Criado pelo produtor musical alagoano JnrBeats, o remix é lançado após a repercussão de Rock Doido de Caju (Baby Plus Size & Felino Remix), versão tecnomelody da faixa que nomeia o disco. As duas canções fazem parte do movimento da artista em agregar novas narrativas para sua obra, explorando uma maior diversidade rítmica. “Acredito que essa versão pode potencializar a faixa e levar o trabalho da Liniker para novos lugares, já que o arrocha é um gênero urbano em evidência no Nordeste, além de conversar com muitas pessoas. Tem tudo para ser um sucesso”, afirma o produtor.

JnrBeats já conhecia a versão com Thiaguinho e, com o lançamento de Caju, adotou Febre como sua faixa favorita. Foi a partir do “refrão viciante” que ele teve a ideia, em setembro do ano passado, de publicar um vídeo da canção ao som do arrocha. Ele foi notado pela artista, que o convidou, através das redes sociais, para lançar oficialmente o remix. “É uma realização tanto pessoal quanto profissional. Estou muito feliz e torcendo para essa música chegar ao máximo de pessoas e lugares possíveis. Torço para que seja o primeiro de muitos trabalhos juntos”, comemora ele.

A nova versão de Febre ganhará um visualizer protagonizado pelos bailarinos Ycko Marcelu's e Raiana Moraes e vai estrear no YouTube da cantora no dia 14 de março, às 12h (acesse aqui). Com direção assinada por Gustavo Vieira e Gabe Lima, o visualizer mostra a continuação da narrativa vivida pela coreógrafa no primeiro vídeo, que se encerra com o easter egg de uma chamada a cobrar. A produção mostra a personagem de Raiana sonhando com seu parceiro, interpretado por Yck. “O visual busca um apelo nostálgico para transmitir a intensidade emocional da música. Criamos uma atmosfera que une o lugar mais abstrato da paixão: o delírio. Somado aos movimentos de dança, temos uma linguagem moderna e sensorial”, explica Gustavo.

“A música é muito sexy e traz aquela sensação de querer dançar até quando não estiver aguentando mais, morrendo de suor. Isso tudo comunica muito com meu jeito de interpretar a dança”, afirma Raiana. Com a colaboração do piauiense Ycko, a bailarina fez uso das bases de brega e arrocha para criar uma sintonia sozinha e a dois. “Foi o refinamento de tudo que deixou os movimentos com mais embasamento”, diz. “Nossa conexão foi ótima e tudo fluiu muito bem até chegarmos a esse trabalho lindo. É uma das músicas do disco que eu mais gosto, e essa nova versão ficou ainda melhor”, complementa Ycko.