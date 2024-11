Coala Festival anuncia Liniker como primeira atração da edição de 2025

O Coala Festival inicia a sua segunda década de vida ouvindo os pedidos do público e anuncia Liniker como a primeira atração da edição 2025 do evento, que está marcada para os dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Em pesquisa nas redes sociais, o nome da artista foi o que apareceu entre os mais queridos para subir ao palco do festival. Liniker se apresentou no Coala em 2017 e em 2022 e, agora, ela retorna como headliner da sexta-feira, 5/9, primeiro dia do evento. Essa é uma tradução do que o Coala Festival tem como essência: valorizar a música brasileira, da nova geração aos veteranos, e acompanhar a evolução de cada um destes artistas no cenário nacional. A venda geral de ingressos para o festival tem início às 12h do dia 14 de novembro, pelo site da Total Acesso.

Com shows marcados pelo Brasil em parceria com o Coala Music, Liniker levará para o festival o clima de 24 horas de sol que serviu de inspiração do seu novo disco, CAJU, já consagrado como um dos maiores sucessos de 2024. As canções do álbum ultrapassaram a marca de 100 milhões de plays nas plataformas de áudio em menos de três meses de lançamento. CAJU tem produção assinada pela artista, Fejuca e Gustavo Ruiz, mesma trinca responsável por seu álbum de estreia-solo, Indigo Borboleta Anil (2021), que lhe rendeu o GRAMMY Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. “O Coala é um festival que eu frequento há muito tempo. Já fui como público, enquanto banda e agora volto como headliner. Em 2025 o show vai estar com um azeite diferente, porque já vamos ter rodado a turnê. Será um show maravilhoso!”, afirma a cantora.

“É muito bonita a construção da carreira da Liniker e temos boas lembranças das participações dela no Coala. CAJU é um disco que mexeu muito com as pessoas. Foi o nome que o nosso público mais pediu para 2025 e realmente não tinha como deixá-la de fora”, afirma Gabriel Andrade, curador e sócio fundador do evento.

O Coala Festival 2025 tem Elo como meio de pagamento oficial. Mais novidades sobre o evento serão divulgadas em breve.

SERVIÇO

Coala Festival 2025

Data: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo/SP

Valores:

- Ingresso para um dia (sexta-feira, 5/9): R$ 170,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 340,00 (inteira)

- Ingresso para um dia (sábado, 6/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

- Ingresso para um dia (domingo, 7/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 224,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 248,00

- Cliente Elo - Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 248,00

- Cliente Elo - Passe Coalático (para os três dias): R$ 336,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 280,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 310,00

- Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 310,00

- Passe Coalático (para os três dias): R$ 420,00

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025