Farmácia da UPA passa a funcionar 24 horas em Rio Grande da Serra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra ampliou os serviços de saúde no município com a implantação do atendimento 24 horas na farmácia da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A partir de agora, os pacientes atendidos na unidade poderão retirar seus medicamentos imediatamente, garantindo continuidade e eficácia no tratamento.

Antes da mudança, quem recebia atendimento no período noturno precisava esperar até o dia seguinte para buscar a medicação, o que muitas vezes dificultava a adesão ao tratamento, especialmente para aqueles com rotinas de trabalho intensas.

“Garantir que a população tenha acesso aos medicamentos no momento certo sempre foi uma prioridade. Com a farmácia funcionando 24 horas, eliminamos essa barreira e fortalecemos o atendimento emergencial na cidade”, destacou a Secretaria de Saúde.

