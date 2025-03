Nova ponte aérea Rio Grande-Brasília

A Câmara de Rio Grande da Serra pegou o avião e mudou de cidade. É isso mesmo. Pelo menos por esta semana. Nove dos 13 vereadores desembarcaram em Brasília para buscar recursos federais. Enquanto aguardam a chegada do prefeito Akira Auriani (PSB), os rio-grandenses já se reuniram com os deputados federais Tabata Amaral (PSB) e Felipe Becari (União Brasil), além do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB). Os vereadores levaram na mala pedidos para fomento ao turismo, à causa animal e ao microempreendedorismo. Segundo o presidente da Casa, Claurício Bento (PSB), a viagem tem como objetivo deixar para trás o ‘tsunami que varreu a cidade’ na gestão passada. Para manter o suspense sobre o resultado da força-tarefa, o pessebista disse apenas que novidades serão anunciadas em breve.

Bastidores

Posse

Rangel Nunes da Silva, o Léo RR (Podemos-foto), retornou ontem à Câmara de São Bernardo. O podemista entra no lugar da vereadora Sandra do Leite (Podemos), que assumiu a recém-criada Secretaria da Mulher, promessa de campanha do prefeito Marcelo Lima (Podemos). Léo RR é o quinto suplente a tomar posse nesta legislatura. Esta é a segunda vez que o podemista assume a cadeira na Câmara. A primeira passagem pela Casa ocorreu entre 2023 e 2024, quando Fran Silva (hoje no Avante) assumiu uma secretaria.

Disputa pelo PL

Após a saída do ex-vereador e prefeiturável Sargento Simões dos quadros do PL de Mauá, o comando da direção provisória passou a ser alvo de disputa entre o ex-prefeito interino Diniz Lopes e o vereador Zé Carlos Nova Era. Por ora, cada um joga com que tem para assumir o partido em âmbito municipal. Diniz, segundo suplente da legenda ao Legislativo local após somar 1.424 votos, tenta convencer diretamente o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Nova Era articula junto ao deputado federal Márcio Alvino, vice nacional do partido. As apostas estão lançadas na sigla de Jair Bolsonaro em solo mauaense.

Novela diademense

A Câmara de Diadema realiza hoje a sexta sessão ordinária, com apenas quatro pautas da ordem do dia, sendo nenhuma delas apresentadas pelo Executivo. Dessa forma, Taka Yamauchi (MDB) segue como único prefeito do Grande ABC a não apresentar uma matéria aos vereadores. O emedebista segue trabalhando para ampliar sua base aliada no Legislativo e isso passa por cativar o G-10 (grupo de parlamentares independentes). Como vai desenrolar essa novela? Resta aguardar os próximos capítulos.

Urbanização no Jardim Claudia

A Câmara de São Bernardo aprovou ontem o projeto apresentado pelo governo do prefeito Marcelo Oliveira (Podemos), que trata da autorização para abertura de financiamento de R$ 69,4 milhões junto à Caixa Econômica Federal. O aporte tem o objetivo de tirar do papel a urbanização e implementação de programas habitacionais no Jardim Claudia, situado na região do Grande Alvarenga. A matéria será publicada no Diário Oficial de amanhã

Reunião com a Sabesp

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) visitou ontem a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), para levar demandas de São Bernardo e Diadema. “A Vila Ferreira sofre com muitos problemas de falta de água. Em Diadema, o problema afeta o recapeamento de ruas onde a empresa fez diversas obras e o asfalto não foi refeito, prejudicando o trânsito”, disse.