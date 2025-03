Rua de Santo André será interditada a partir de segunda (17) para obras

A Rua General Glicério, no Centro de Santo André, será interditada a partir da próxima segunda-feira (17) para o avanço das obras de requalificação viária. As intervenções têm como objetivo melhorar a infraestrutura viária e a mobilidade urbana, além de proporcionar novos padrões de qualidade de calçadas, acessibilidade e paisagismo, com a implantação de árvores e novos mobiliários urbanos.

A Prefeitura de Santo André informou que, para informar a população, moradores, comerciantes, motoristas e pedestres receberão panfletos e terão à disposição faixas instaladas nas imediações, alertando sobre as interdições e sugerindo rotas alternativas.





Com o andamento das obras, a Rua General Glicério não será a única via a receber melhorias. Na sequência, o cronograma prevê a requalificação da Rua Luís Pinto Fláquer, conhecida como a ‘rua dos ônibus’, seguida por intervenções nas ruas Itambé e na Avenida Queirós dos Santos, entre outras vias da área central.

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que conta com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).





Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sacareacentral@santoandre.sp.gov.br, ou por meio de um grupo de WhatsApp, no qual são enviadas informações sobre as próximas etapas da obra, acessível pelo link (clique aqui).