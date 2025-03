Rodoanel: acidente entre dois caminhões e um carro interdita rodovia

Um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio interditou totalmente o km 58,5 do Trecho Sul do Rodoanel, sentido Régis Bittencourt, na capital paulista, na tarde desta quarta-feira (13).

LEIA MAIS: 'Rodoanel Norte, que só deve ser entregue em 2026, poderá estar defasado'





Duas vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Ambas passam bem, segundo informações da concessionária SPMAR.





A interdição causou lentidão no tráfego entre os km 64 e 58. No entanto, as faixas 1, 2 e 3 já foram liberadas, e a circulação de veículos está sendo normalizada.

LEIA MAIS: Obras no trecho norte do Rodoanel trarão impactos positivos, diz Sinaceg