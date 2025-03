Prefeitura de Santo André promove encontro para mulheres empreendedoras

A Prefeitura de Santo André realizou o primeiro encontro "Café com Empreendedoras", uma iniciativa organizada pela vice-prefeita Silvana Medeiros (Avante) e pela primeira-dama Jéssica Roberta. O evento, que reuniu mais de 150 mulheres empreendedoras do Grande ABC, teve como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino, promovendo um espaço de networking e troca de experiências.

A programação contou com a presença do prefeito Gilvan Junior (PSDB) e de representantes de diversas secretarias municipais, reforçando o compromisso da gestão em apoiar o protagonismo feminino no mercado de trabalho. Durante o encontro, foram debatidos temas essenciais para o desenvolvimento dos negócios, como capacitação profissional, acesso a crédito e oportunidades de crescimento.



A vice-prefeita Silvana Medeiros enfatizou a importância da iniciativa, destacando que o empreendedorismo feminino é um dos pilares para o crescimento econômico da cidade. "Queremos criar um ambiente cada vez mais favorável para que as mulheres possam empreender, inovar e prosperar", afirmou.



Realizado em março, mês dedicado à valorização das mulheres, o evento simboliza o compromisso da Prefeitura de Santo André com a implementação de políticas públicas voltadas para o empoderamento feminino. A iniciativa marca o início de uma série de ações voltadas às empreendedoras da região, criando oportunidades e fortalecendo o papel das mulheres no desenvolvimento local.