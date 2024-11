Silvana: ‘Quero que Santo André seja conhecida como a cidade da família’

A vice-prefeita eleita de Santo André, Silvana Medeiros (Avante), se prepara para o desafio de trabalhar pela população da cidade, mas agora no Executivo. Experiência não falta a Silvana, que já assumiu cadeira de vereadora por duas vezes.

“Foi um aprendizado enorme. Durante esses anos apresentei projetos em defesa da família, das mulheres, na área Pet e na área social, o que me rendeu o apelido de ‘Vereadora da Família’. Trabalhei intensamente, votando em projetos importantes para a cidade e defendendo nossa população”, afirmou.

Silvana afirmou que a experiência na Câmara a ajudou a articular e construir parcerias para propostas que beneficiam a cidade e que, no Executivo, continuará defendendo a população, propondo ações que atendam a todos os moradores. “Agora quero que Santo André seja conhecida como ‘a cidade da família’”, pontuou.

Segundo Silvana, a eleição de cinco vices mulheres no Grande ABC reflete o desejo da população de ver mulheres em altos cargos. Apesar de maior participação feminino nas eleições deste ano ser um avanço, para ela, ainda é preciso melhorar muito os resultados.

A prefeita eleita ressaltou o fato de Santo André ter apenas uma vereadora eleita e, em Mauá, nenhuma. “Precisamos envolver as mulheres eleitoras, mostrar que elas fazem a diferença em tudo. Precisamos de mães cuidadoras, de esposas dedicadas e de jovens dinâmicas para cuidar das cidades. As mulheres trazem uma sensibilidade e um cuidado que são essenciais para uma gestão acolhedora. Precisamos de mais líderes femininas mostrando que sabem liderar e atuar em diferentes frentes. A mulher é detalhista, sensível, amorosa, cuidadora e vigilante. Irão cuidar da cidade como cuidam de seus filhos”, afirmou.

Convite

Silvana Medeiros disse que o convite feito pelo atual chefe do Executivo, Paulo Serra (PSDB), e pelo agora prefeito eleito, Gilvan Junior (PSDB), para que fosse candidata a vice foi uma surpresa, já que estava focada em postular a vereança.

“Apesar da surpresa, Deus já havia falado ao meu coração que me surpreenderia nesta eleição. Pensei que seria no número de votos, mas a surpresa foi com esse convite. Aceitei imediatamente, acreditando que era a resposta de Deus para minha vida política”, ressaltou.

Formada em Direito, a vice-prefeita eleita afirmou que Deus a preparou para este momento, tendo em vista que, ao longo da sua carreira, atuou como vereadora, passou pela Procuradoria da Mulher, foi de atendente a gerente de banco e atualmente trabalha com consultoria empresarial.

“Realizo trabalhos voluntários com mulheres vítimas de violência, mas meu foco sempre foi a área social. Amo ajudar pessoas, é gratificante. Quero ser uma vice atuante, ajudando o Gilvan no que for preciso. Nossa missão será a continuidade da gestão do prefeito Paulo Serra, que tem quase 80% de aprovação, e quero contribuir em áreas estratégicas para que possamos avançar ainda mais. Quero trabalhar e sei que o resultado virá.”

Sobre assumir uma secretaria no futuro governo, Silvana Medeiros afirmou que ainda não foi discutida essa possibilidade. “Não discutimos sobre isso. Estamos focados nos eventos de fim de ano e nas reuniões com a equipe de transição. Estou disponível para ajudar o Gilvan onde for necessário e aberta a aprender e colaborar em qualquer área. Independentemente de secretaria, serei a vice-prefeita e quero trabalhar unida com secretárias e secretários, ajudando-os naquilo que precisarem”, pontuou.