1956. São Bernardo. A grande mudança. O difícil começo. Aquela névoa... Quem inventou a professora???

“Sodade do canto da passarinhada, do borbulho do rio, do Guerino voltando da roça”.

Saudades de “Pratinha”

Texto: Neuza Maria Zanutto de Melo

Era uma tarde em que a neblina veio num piscar de olhos. Antonia e família chegaram à cidade de São Bernardo, ano de 1956. Haviam deixado o sítio de produção cafeeira, onde eram proprietários. Moraram “de favor” alguns dias na sogra e outros na casa da comadre Lurdes.

A primeira casa alugada foi na Rua José Bonifácio. Havia um quintal nos fundos. Seus filhos lá brincavam.

Aquela árvore forte não era maior que a “sodade” no seu coração. Contemplava seus filhos Marino (oito anos), Aparecida (seis), Neuza (quatro) e Antonio ainda bebê no seu colo. Rezou tanto para irem para um bom lugar, onde pudessem criá-los com segurança, mas a tristeza tomava conta dela.

O Marino foi matriculado no Grupo Escolar Santa Terezinha. Começou a estudar.... mas a adaptação estava difícil. Chegar no meio do ano, ter oito anos no primeiro ano. Ele ouvia a professora e pensava:

- Eu podia estar fazendo arapuca para caçar juriti.

No devaneio, Antonia foi chocada pela atitude de Marino, que batia forte numa lata velha e gritava?

- Quero saber quem foi o (***) que inventou a professora.

Antonia teve certeza, voltava até virando cambota para o sítio que ficava na “Pratinha”, como ela chamava a cidade de Pratânia, no interior de São Paulo, onde se casara com Guerino e lá moraram.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Reproduções: Mayra Zanutto de Melo

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Uma saudosa viagem ao passado... de trem; Mogiana, Sorocabana, Companhia Paulista. Período: entre 1950 e 1965.

Os vagões tinham janelas móveis.

Havia o carro-restaurante.

Em Jundiaí, na safra da uva, comprava-se essa delícia nas estações.

E lá ia o trem: Campinas, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Rincão... até Barrinha.

Nos finais de semana, bandinhas alegravam os viajantes nas estações.

Das estações saiam as “jardineiras” rumo às cidades. Prezado leitor, você sabe o que é “jardineira”. Pereirinha vai contar.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Com vocês, Mestre do Samba Cyro Monteiro.

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro e iniciou carreira em meados dos anos 1930.

Atuou no rádio e na televisão. Gravou em etiquetas como Odeon, RCA Victor, Todamérica, Columbia, Philips, Copacabana e Continental.

Sua marca registrada era interpretar o samba marcando o ritmo em uma caixa de fósforos.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 14 de março de 1995 – Edição 8960

MANCHETE – São Bernardo terá novos polos comerciais.

Prefeito Walter Demarchi anunciava projetos para revitalizar o comercio da cidade. Entre os planos:

Polo comercial na área da Família Tognato.

Shopping 24 horas embaixo do Viaduto Kenzi Uemura.

Mega shopping em Rudge Ramos.

Duplicação da Avenida Maria Servidei Demarchi.

Iluminação diferenciada na Rua Marechal Deodoro e Paço Municipal.

Seriam retirados os postes de iluminação da Marechal e o sistema seria subterrâneo.

EDITORIAL – Vontade política.

O Sr. Demarchi precisa apresentar sinais claros de que os projetos de fomento à economia vão sair do papel.

SERVIÇO TELEFÔNICO – Aluguel da linha aumenta 100%. Uma entrevista com José Ivo Gonçalves Rocha, da Montiel, empresa que atuava no mercado paralelo de telefonia do Grande ABC.

EM 14 DE MARÇO DE...

1905 – Anúncio: Restaurante Gambrinus. Rua Bom Retiro, 22, com deutsche kegethahn (jogo de bolas alemão).

1955 – Sessão solene de instalação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na presidência, Franco Montoro. Entre os deputados, Fioravante Zampol, ex-prefeito de Santo André.

1970 - Chrysler do Brasil produzia o motor Dodge brasileiro nº 10.000 em sua fábrica de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Batatais. Criado pela lei provincial de 14-3-1839, quando se separa de Franca.

No Ceará, Arneiroz e Mulungu.

No Maranhão, Bom Jardim e Santa Inês.

Em Santa Catarina, Dionísio Cerqueira e Rodeio.

E mais: Governador Mangabeira (BA), Grandes Rios (PR) e Santarém Novo (PA).

HOJE

Dia Nacional da Poesia. Para lembrar o nascimento do poeta Castro Alves, ocorrido, em Muritiba (BA), em 14-3-1847.

Dia do Vendedor de Livros

Dia Mundial da Luta contra as Barragens e em Defesa dos Rios, da Água e da Vida.

Santa Matilde

14 de março

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)