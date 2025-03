Frei Gilson receberá congratulação da Câmara de São Bernardo

A Câmara de São Bernardo aprovou, em sessão realizada nesta quarta-feira (12), uma moção de congratulação ao Frei Gilson. A iniciativa partiu da vereadora Nina Braga (PL) e do vereador Jorge Araújo (União), que justificaram a homenagem destacando a relevância do religioso na defesa e promoção do cristianismo, especialmente por meio de suas atividades nas redes sociais e eventos religiosos.



Segundo o texto da moção, Frei Gilson tem uma ampla base de seguidores em plataformas digitais, onde dissemina mensagens de fé e esperança, alcançando milhões de pessoas no Brasil e no exterior. Os parlamentares também ressaltaram sua participação em eventos como a "Oração do Rosário na Madrugada" e outras apresentações que reúnem milhares de fiéis em torno da espiritualidade e do engajamento social.



A moção destaca ainda que o frei tem sido alvo de críticas por setores políticos de esquerda, os quais, segundo os autores da homenagem, tentam "silenciar suas vozes e minar sua influência". O documento também expressa repúdio a essas críticas e reforça a importância da liberdade de expressão e da prática religiosa.



Ao Diário, a vereadora Nina Braga ressaltou que o cancelamento do religioso é infundada. "A controvérsia em torno do Frei Gilson é, no mínimo, intrigante. Ele tem sido cancelado não por ter promovido algo ilícito, incentivado violência, desrespeitado alguém —apenas reuniu mais de um milhão de pessoas em uma live de oração às quatro da manhã. A tentativa de silenciá-lo apenas amplifica sua mensagem. Defendo a liberdade de fé e acredito que iniciativas como a dele, que levam esperança e conforto a tantos, devem ser respeitadas e valorizadas. Essa moção de apoio ao Frei Gilson é um recado claro de que a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo defende o direito de expressar a fé e a valorização daqueles que promovem o bem", ressaltou.

Polêmica

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado, 8 de março, um vídeo de uma pregação do Frei Gilson ganhou destaque nas redes sociais, gerando debates acalorados. Na gravação, o religioso defende a submissão das mulheres aos homens, afirmando que elas foram criadas para serem "auxiliares dos homens" e que devem abdicar de poder e autonomia.

Em sua pregação, Frei Gilson critica o conceito de empoderamento feminino, associando-o a uma ideologia contemporânea que incentiva as mulheres a buscarem mais poder, contrariando, segundo ele, os ensinamentos bíblicos sobre os papéis de gênero. Ele enfatiza que Deus concedeu ao homem a liderança e o papel de chefe do lar, enquanto a mulher deveria assumir uma posição de auxílio. Confira:



"Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. 'Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais'. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito: empoderamento. 'Eu quero mais'. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar, o homem foi dado a ele a liderança, mas a mulher tem o desejo de poder. Não é o desejo de serviço, é o desejo de poder. Repito a palavra: empoderamento. Essa palavra é do mundo atual, portanto, já começo a falar... A guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com o feminino é diabólica. Para curar a solidão do homem, Deus fez você."



As declarações do frei dividiram opiniões. Setores progressistas e movimentos feministas expressaram indignação, acusando o religioso de perpetuar visões retrógradas e misóginas que desvalorizam a luta das mulheres por igualdade e autonomia.

Apoio de figuras conservadoras



Por outro lado, figuras políticas conservadoras manifestaram apoio a Frei Gilson. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou uma foto do religioso em suas redes sociais e, posteriormente, escreveu uma mensagem de solidariedade, destacando que o frei tem se tornado um "fenômeno em oração" e que, por isso, "vem sendo atacado pela esquerda". Bolsonaro afirmou que "a fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora".



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também expressou seu apoio ao frei, repostando uma imagem dele em seu Instagram com a mensagem: "Que Deus te proteja e o livre do homem mau".



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) gravou um vídeo em que, apesar de reconhecer divergências teológicas entre o catolicismo e o protestantismo, ressaltou a importância da união entre as duas vertentes cristãs na defesa dos valores religiosos. Ele afirmou que as críticas ao frei partem de pessoas que "odeiam Cristo" e descreveu Frei Gilson como "uma pessoa extraordinária".