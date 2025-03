AD Santo André é derrotada na LBF em estreia marcada por apagão

A estreia da AD Santo André na LBF (Liga de Basquete Feminino) deste ano não foi como o esperado, resultando em uma derrota para o Ourinhos por 73 a 65. O jogo, que começou na noite de terça-feira (11), foi interrompido devido a uma queda de energia no Ginásio do Parque Celso Daniel e retomado na manhã de quarta-feira (12).

Apesar de um início intenso por parte das andreenses, que terminaram o primeiro quarto na frente por 17 a 15, o Ourinhos assumiu a liderança e foi para o intervalo vencendo por 34 a 33.

A segunda metade do jogo viu o time do interior aumentar sua vantagem. Uma lesão no joelho direito da pivô Giovanna e uma queda de energia, quando o placar marcava 60 a 50 para o Ourinhos, a cinco minutos do fim do jogo, dificultaram a reação das andreenses. A interrupção da partida durou cerca de uma hora, até a organização da LBF determinar que o confronto seria retomado na manhã seguinte.

Com as equipes de volta à quadra nesta quarta-feira, o ritmo não se alterou, e a AD Santo André acabou derrotada por 73 a 65. Letícia Rodrigues foi o destaque andreense, marcando 15 pontos.

Com o resultado, o time do Grande ABC conquistou seu primeiro ponto na tabela do torneio nacional, atualmente liderado pelo Sesi Araraquara. A próxima partida da AD Santo André será no sábado (15), às 18h, também no Ginásio do Parque Celso Daniel, contra o Sampaio Basquete-MA, pela segunda rodada.

