Vídeo: criminosos furtam farol de Porsche na porta de colégio em São Caetano

Uma dupla de criminosos furtou o farol de um Porsche Cayenne estacionado em frente ao colégio Externato Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em São Caetano. O crime ocorreu na última quinta-feira (6), por volta das 11h20, e foi registrado por câmeras de segurança. O caso foi comunicado à Polícia Civil e registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo, André Reverte Neto, estacionou o carro na única vaga especial da rua São Luís para participar de uma reunião escolar do filho. Pouco depois, o alarme do automóvel disparou. Ao verificar o que havia ocorrido, o segurança do colégio informou que os criminosos haviam levado o farol direito e tentado furtar o esquerdo, mas desistiram após serem flagrados e abordados.





O vídeo mostra um dos suspeitos chegando de moto e estacionando ao lado do veículo. Ele consegue retirar um dos faróis, mas encontra dificuldades para remover o outro. Nesse momento, um comparsa se aproxima para ajudá-lo. A ação só é interrompida quando o porteiro da escola percebe a movimentação e se aproxima, fazendo com que os ladrões fugissem rapidamente.

A vítima informou no boletim de ocorrência que seu seguro não cobre o furto dos faróis. Frequentadores da região ressaltaram que a prática não é comum nesta região, já que o colégio fica em uma área movimentada, na esquina da Avenida Goiás, ao lado de um Habib’s e de um prédio monitorado por câmeras.





O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil, e os criminosos seguem foragidos.