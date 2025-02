Porsche roubada é recuperada após suspeito tentar fugir em Diadema

Na última sexta-feira (31), policiais militares do 24° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) durante patrulhamento pelo bairro Vila Conceição, em Diadema, visualizaram uma Porsche que o modelo condizia com um dos seis veículos da mesma marca que haviam sido furtados no dia anterior (30) em um estacionamento localizado na Vila Olímpia, Zona Oeste da Capital.

Ao tentar realizar a abordagem, os policias deram sinais de parada e, na tentativa de fugir, o condutor acelerou o veículo, um acompanhamento foi iniciado e terminou quando o homem perdeu o controle e colidiu com outro carro e uma motocicleta que estavam estacionados na via. O condutor tentou descer do veículo e continuar a fuga a pé, mas foi detido pelos policiais.

O homem não possuía nada de ilícito, porém durante a revista veicular, foi localizado no banco do passageiro as placas originais do automóvel. O suspeito confessou a equipe que receberia a quantia de R$1.000,00 para levar o veículo outro local, local este que ele não quis revelar.

Com o apoio de outros policiais, o homem foi conduzido ao 3º Distrito Policial e posteriormente a ocorrência prosseguiu pela Divecar/Deic (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes contra Seguros e Afins/Departamento Estadual de Investigação Criminal), em São Paulo.

Foi elaborado Boletim de Ocorrência para os crimes de receptação, desobediência, resistência, adulteração de veiculo automotor, localização e apreensão de veículo, dirigir sem permissão ou habilitação. O indivíduo a disposição da Justiça.