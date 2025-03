De Santo André, programa Moeda Verde desperta interesse de Mairiporã

Um projeto que encanta a todos e que surge para solucionar diversos problemas socioambientais. Foram com essas palavras que o programa Moeda Verde, realizado em Santo André, ganhou o coração de representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal de Mairiporã, após conhecerem a iniciativa de perto, nesta terça-feira (11).

A visita ocorreu na comunidade da Vila Sá, local onde os participantes são engajados nas trocas de resíduos recicláveis por alimentos de hortifrúti.

“Para nós é sempre uma alegria receber representantes de outras cidades que se interessam pelo Moeda Verde, importante política pública que aumenta a reciclagem, deixa os bairros mais limpos e leva alimentação saudável”, explica o superintendente-adjunto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Ajan Marques de Oliveira.

A autarquia e o Fundo Social de Solidariedade da prefeitura são os idealizadores do programa. “O Moeda Verde é transversal: aborda a questão do descarte correto de resíduos, da preservação do meio ambiente, da empregabilidade e da segurança alimentar”, complementa a secretária de Assistência Social e presidente do Fundo Social, Ana Claudia de Fabris.

Um dos representantes de Mairiporã que vieram a Santo André é o secretário do Meio Ambiente, José Eduardo Victorino. Foi ele quem disse que estava encantado pela iniciativa. “Achei uma ação simples de se fazer e funcional. A gente percebe que a educação ambiental está bem evoluída com relação a essa iniciativa. Mairiporã está neste caminho e eu já assumi o compromisso com os vereadores que faremos esse projeto”, afirmou, ao lado dos vereadores Ricardo Barbosa e Valcedi Fernandes.

Durante a visita às trocas na comunidade da Vila Sá, os representantes da prefeitura e da casa legislativa também conheceram o programa Moeda Pet, que permite a troca de garrafas PET por ração, e o Saúde em Movimento, iniciativa da Secretaria de Saúde que ocorre em algumas edições do Moeda Verde para oferecer aos moradores testes de glicemia, aferição de pressão, exame de bioimpedância e atendimento médico.

