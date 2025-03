Liverpool x PSG na Champions League: confira horário e onde assistir

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (11) no jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida será disputada no estádio Anfield, em Liverpool, a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Parque dos Príncipes, o time inglês tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. Já o PSG precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.





A primeira partida ficou marcada pela grande atuação do goleiro Alisson, que fez nove defesas difíceis e foi eleito o melhor em campo pela Uefa. Agora, o Liverpool tenta aproveitar o apoio da torcida para segurar o resultado e avançar no torneio.





Ficha técnica

Data: 11 de março de 2025

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Anfield, Liverpool (Inglaterra)

Arbitragem: István Kovács (Romênia)

Transmissão: SBT, TNT e Max

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Elliott e Luis Díaz; Darwin Núñez.

Técnico: Arne Slot





Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola.

Técnico: Luis Enrique