Bayer Leverkusen x Bayern de Munique pela Liga dos Campeões: veja horário, escalações e onde assistir

A Liga dos Campeões, maior campeonato europeu de futebol, será palco de um clássico alemão na tarde desta terça-feira (11). O Bayer Leverkusen busca a virada contra o rival Bayern de Munique na partida da volta das oitavas de final, às 17h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha.

O primeiro encontro entre as equipes acabou em 3 a 0 para o Bayern, com dois gols do atacante inglês Harry Kane, e um do meia Musiala, da Alemanha. Para avançar de fase, o Leverkusen precisa de uma vitória de quatro gols de diferença. Um triunfo por três tentos leva a eliminatória para os pênaltis.

Além da difícil missão dentro de campo, o Leverkusen ainda conta com o desfalque certo do meia Florian Wirtz, maior esperança do clube, que lesionou o tornozelo direito às vésperas do confronto.

Onde assistir

O confronto alemão terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Max

Quando

Horário: 17h (de Brasília);

Local: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha

Onde assistir ao vivo: Max e tempo real do ge.

Escalações

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo; Victor Boniface, Amine Adli e Patrik Schick.

Técnico: Xabi Alonso.

Bayern de Munique: Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim Min-jae e Raphaël Guerreiro; Goretzka e Kimmich; Olise, Musiala e Coman; Harry Kane.

Técnico: Vincent Kompany.