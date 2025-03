Palmeiras x São Paulo: árbitro e VAR foram afastados há 5 meses

Protagonistas no pênalti polêmico de Arboleda em Vitor Roque, na partida entre Palmeiras x São Paulo nesta segunda-feira (10), os árbitros Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo já haviam sido afastados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em outubro de 2024, por erro em duelo entre Vitória e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A dupla ficou responsável pela arbitragem de campo e o VAR, respectivamente.

LEIA MAIS: Palmeiras despacha o São Paulo com pênalti controverso e vai à sexta final seguida do Paulistão

Em 2024, na 31ª rodada do Brasileirão, Flávio Rodrigues de Souza marcou dois pênaltis para o Vitória na partida, mas foi corrigido pelo VAR em apenas uma oportunidade. Na segunda, aos 44 minutos da etapa final, não foi ao monitor para rever a falta de Lima que derrubou Matheuzinho. Alerrandro cobrou e garantiu o triunfo dos rubro-negros por 2 a 1.

"O atacante vem para tocar a bola, o defensor vem e calça ele. Tem um tranco nas costas. Embaixo tem. Ele chega atrasado e chuta. Ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido", disse Guarizo, a Flávio, durante a revisão do lance. À época, o pênalti revoltou o presidente do Fluminense, que lutava contra o rebaixamento. Além deles, José Claudio Rocha Filho, assistente vídeo, também foi suspenso pela CBF.

Flávio ficou quatro rodadas afastado pela CBF e retornou para apitar uma partida do Brasileirão no mês seguinte, em duelo entre Atlético-MG e Juventude pela 36ª rodada. Guarizo, por sua vez, voltou uma rodada antes, na partida entre Juventude e Cuiabá, no Alfredo Jaconi.

Em 2025, Flávio Rodrigues de Souza trabalhou em nove partidas do Campeonato Paulista, entre elas o duelo entre Palmeiras e São Paulo, ainda pela primeira fase e que terminou no empate por 0 a 0. Guarizo, por sua vez, foi escalado em 13 partidas no Paulistão - e também esteve no primeiro clássico Choque-Rei desta temporada.

ÁUDIO DO VAR

A polêmica na partida entre Palmeiras e São Paulo ocorreu aos 43 minutos da etapa inicial. A defesa são-paulina saiu jogando errado dentro da área de defesa e a bola sobrou para o palmeirense Vitor Roque. O atacante foi de encontro ao zagueiro Arboleda e se chocou contra a perna do adversário, caindo na área.

LEIA MAIS: FPF libera áudio do VAR de Palmeiras x São Paulo sobre lance de pênalti polêmico

"Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna", argumentou Flávio, árbitro em campo, no início do lance. "Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque)", explicou Guarizo durante a checagem.

"Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado", completou o árbitro de vídeo. Flávio Rodrigues de Souza não foi chamado à cabine do VAR para conferir a decisão. Raphael Veiga cobrou e fez 1 a 0 para o Palmeiras. O banco de reservas do São Paulo protestou bastante contra o pênalti e o atacante Luciano desabafou na saída do gramado. "Estão tentando eliminar o São Paulo", disse ele.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade e o VAR não foi chamado para conferir a decisão. "Se não tiver contato, tira o pênalti", chegou a afirmar o árbitro, que estava longe da jogada no momento do lance.