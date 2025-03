Vinícius, Aline e Thamiris estão no paredão do BBB25

Formação de paredão com novidades... Neste domingo, dia 9, rolou mais uma formação da berlinda com direito a poder escolhido por Daniele Hypólito. Com isso, quem vai lutar pela permanência na casa do BBB25: Vinícius,

Depois de mostrar o que rolou na casa mais vigiada do Brasil neste domingo, como Dani atendendo o Big Fone e também a escolha dela na loja de poderes. Seguindo a estratégia de ajudar o grupo a colocar uma pessoa de outro quarto no paredão ela comprou o poder de voto duplo.

Durante o pós-festa, os integrantes do quarto Anos 50 conversaram sobre acreditar que a votação poderia empatar e com isso, quem iria era um dos aliados. Isso porque o líder, Maike, é parte do grupo rival.

Começando a formação oficial, Maike indicou Vinícius. No confessionário, o grupo Anos 50 se uniu para indicar Thamiris, que levou oito votos. A mais votada da casa teve o direito de puxar outra pessoa, que foi Aline.

Aline também teve oportunidade de contra-golpear e escolheu levar Gracyanne para a berlinda. As duas e Thamiris tiveram o direito a tentar se salvar do paredão pela Prova Bate e Volta.

Após uma disputa acirrada em que elas precisavam de mira, Gracy se safou da berlinda.